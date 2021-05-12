ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 48 شهيدا

خلف العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، 48 شهيدا، حتى اليوم الأربعاء، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

وحسب بيان الوزارة، فإن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة ارتفع إلى 48 شهيدا بينهم 14 طفلا و3 سيدات، وكذا إصابة 304 شخصا.

ونفذ الاحتلال الصهيوني، مئات الضربات الجوية على غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ومن جهتها، أطلقت المقاومة الفلسطينية وابلا من الصواريخ على تل أبيب وبئر السبع.

واستهدف الطيران الحربي الصهيوني، منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية والعديد من المواقع، في غزة.

وخلف العدوان الصهيوني على غزة، دماراً وخراباً وحالة من الخوف والهلع بين صفوف الأطفال الذين لم يصبحوا آمنين ببيوتهم.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في القدس لعدة أيام في رمضان.