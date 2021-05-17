ارتفاع ضحايا القصف الصهيوني على غزة إلى 200 شهيدا بينهم 59 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى 200 شهيد.

وأشارت الوزارة، إلى إنه ومن بين ضحايا القصف، يوجد 59 طفلا و35 امرأة، فيما أصيب 1305 آخرين.

وكشفت مصادر طبية صهيونية، عن إصابة 12 شخصا بجروح، في القصف الذي استهدف بلدات صهيونية، منهم 8 في أسدود.

ويشهد الصراع الفلسطيني الصهيوني تصعيدا منذ 8 ماي، بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي وحي الشيخ جراح بالقدس.

وبدأت القوات الصهيونية، منذ الإثنين الماضي، حملة قصف واسعة على قطاع غزة.

فيما ترد المقاومة الفلسطينية، برشقات صاروخية، اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.