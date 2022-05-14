ارتفاع ضحايا حادث المرور في الوادي إلى 10 قتلى
ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع امس الجمعة، في ولاية الوادي الى 10 وفيات بعد ان لفظ شخص اخر أنفاسه الأخيرة بغرفة الإنعاش مأثرا بجروحه البليغة.
وذلك بعد حادث يوم الأمس بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين الوادي وتبسة، لترتفع الحصيلة إلى 10قتلى وجريح.
وتمثل هذا الحادث في اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين، الاولى من نوع “هيونداي اكسنت” والثانية من نوع “كيا سيراتو”.
طالع أيضا:
الوادي: وفاة 7 أشخاص في حادث مرور
كما لقي 7 أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع اليوم الجمعة، بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي و تبسة بالضبط على بعد 10كلم من قرية بني قشة.
وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد أسفر الحادث عن وفاة سبعة أشخاص و إصابة اربعة أشخاص بجروح.
من جانبه أكد سمير بوشحيط المكلف بالاعلام على مستوى مركز التنسيق المروري للدرك، أن الحادث تمثل في اصطدام بين مركبتين. كاشفا عن فتح تحقيق حول الحادث لاتخاذ الاجراءات الاولية.
واضاف بوشحيط، الى أن سبب الحادث قد يكون بسبب الارهاق اوالتعب من طرف السائقين، في انتظار التحقيق.
كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر أثناء السياق، واخذ قسط من الراحة وعدم السياقة في حالة تعب.
هذا و تم التدخل من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببني قشة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و تقديم يد المساعدة مع توعية مستعملي الطريق.