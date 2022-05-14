ارتفاع ضحايا حادث المرور في الوادي إلى 10 قتلى

ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع امس الجمعة، في ولاية الوادي الى 10 وفيات بعد ان لفظ شخص اخر أنفاسه الأخيرة بغرفة الإنعاش مأثرا بجروحه البليغة.

وذلك بعد حادث يوم الأمس بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين الوادي وتبسة، لترتفع الحصيلة إلى 10قتلى وجريح.

وتمثل هذا الحادث في اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين، الاولى من نوع “هيونداي اكسنت” والثانية من نوع “كيا سيراتو”.

طالع أيضا:

الوادي: وفاة 7 أشخاص في حادث مرور