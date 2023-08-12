ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 80 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات التي أتت بشكل شبه كامل على بلدة سياحية في جزيرة ماوي الأمريكية في أرخبيل هاواي، إلى 80 قتيلا.

وحسب ما أفادت به السلطات المحلية اليوم السبت، فإن عدد القتلى وصل إلى 80 شخصا، كما تم إجلاء نحو 1418 شخصا إلى الملاجئ.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الكارثة الكبرى في هاواي بعد حرائق الغابات. مفرجا عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، إن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية. وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية اجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية. ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.