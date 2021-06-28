ارتفاع ضحايا حريق حاوية في بشار إلى 5 قتلى

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا، حريق نشب منذ 10 أيام داخل حاوية شاحنة لتوزيع المواد الغذائية ببشار. حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 5 قتلى، ووقع الحادث بالتحديد في حي الزاوبة ببلدية الدبدابة شمال مدينة بشار.

وتتراوح أعمار الأشخاص بين 28 و45 سنة، أين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في وحدة الحروق الكبرى للمستشفى الجامعي بن زرجب بوهران. وكان من بين المتوفين، طفل عمره 11 عاما تفحم داخل الشاحنة التي كان على متنها ستة أشخاص.

ويعود الحادث إلى 19 جوان الجاري، إثر اندلاع حريق داخل حاوية شاحنة لتوصيل المواد الغذائية بحي الزاوية شمال بشار. وتسبّبت المأساة حينها في وفاة طفل في سن الحادية عشرة متفحمًا في هذا الحريق الخطير.