ارتفاع ضحايا فيضانات البرازيل إلى 165 قتيلا

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مدينة بتروبوليس بالبرازيل إلى 165 قتيلا على الأقل.

وذكرت السلطات المحلية، أنه من بين القتلى 28 طفلا على الأقل.كما تتواصل لحد الآن أعمال البحث والإنقاذ بمدينة بتروبوليس في ريو دي جانيرو.

ولفتت صحف محلية إلى أن مدينة بتروبوليس هطلت فيها الأمطار المتوقعة في شهر فيفري بأكمله، خلال 6 ساعات فقط.

وأوضحوا أن العواصف أجبرت أكثر من 1200 شخص على إخلاء منازلهم، ودمرت 43 منزلا.

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