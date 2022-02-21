ارتفاع ضحايا فيضانات البرازيل إلى 165 قتيلا
ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مدينة بتروبوليس بالبرازيل إلى 165 قتيلا على الأقل.
وذكرت السلطات المحلية، أنه من بين القتلى 28 طفلا على الأقل.كما تتواصل لحد الآن أعمال البحث والإنقاذ بمدينة بتروبوليس في ريو دي جانيرو.
ولفتت صحف محلية إلى أن مدينة بتروبوليس هطلت فيها الأمطار المتوقعة في شهر فيفري بأكمله، خلال 6 ساعات فقط.
وأوضحوا أن العواصف أجبرت أكثر من 1200 شخص على إخلاء منازلهم، ودمرت 43 منزلا.
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الفيفا يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين لحساب تصفيات المونديال
الفيفا يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين لحساب تصفيات المونديال
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إعادة مباراة البرازيل، والأرجنتين، لحساب تصفيات كأس العالم 2022.
وأعلنت الفيفا، اليوم الإثنين، عن قرار بإعادة هذه المباراة، على أن يتم برمجة موعد خوضها في وقت لاحق.
كما تقرر تغريم كل من منتخبي البرازيل والأرجنتين، مع ايقاف أربعة لاعبين من الأجنتين لمبارتين، ويتعلق الأمر بكل من بوينديا، مارتنيس، لوتشيلسو، وروميرو.
ويأتي هذا القرار، بسبب توقف المباراة التي جمعت المنتخبين شهر سبتمبر الماضي، بعد تدخل الوكالة الصحية في البرازيل، لمشاركة لاعبين أرجنتينيين دون احترام اجراءات الحجر الصحي.
عدد الإصابات بكورونا في روسيا يتجاوز 15 مليون حالة
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 180071 إصابة جديدة و784 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
ليرتفع اجمالي الإصابات الى 15020573 حالة في روسيا، في حين بلغ عدد الوفيات 343957 حالة بعد تسجيل 784 وفاة امس.
وأضافت ذات السلطات، أن 198369 شخص تعافى خلال اليوم الماضي ليرتفع اجمالي الشفاء الى 12026844 حالة من بداية الجائحة.
طالع ايضا: روسيا..انطلاق المرحلة الثالثة من لقاح “سبوتنيك m” المخصص للمراهقين
بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، للقاح المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك M“، المخصص للمراهقين في روسيا.
هذا وكشفت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا،أن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما سيشاركون في هذه المرحلة.