ارتفاع طفيف في أسعار النفط

عرفت أسعار النفط ارتفاعا بشكل طفيف في ساعات التعامل الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، على خلفية الأوضاع في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 بالمائة إلى 77.71 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.11 بالمائة إلى 73.79 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان في ضوء هذا الارتفاع لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ثمانية بالمائة.

وتظل المخاوف بشأن الإمدادات محدودة بالنظر لتوافر قدرة إنتاجية فائضة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) . وحقيقة أن إمدادات النفط الخام العالمية لم تتأثر حتى الآن بالوضع في الشرق الأوسط.