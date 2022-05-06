ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بالجزائر
بقلم نسرين محفوف
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر.
وأفادت ذات الوزارة أن حالتين تماثلتا للشفاء من الفيروس، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة. مع وجود مريض في العناية المركزة.
وجدّدت وزارة الصحة دعوة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة، واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما شدّدت ذات الهيئة أيضاً على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائياً على هذا الوباء.
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