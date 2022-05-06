ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر.

وأفادت ذات الوزارة أن حالتين تماثلتا للشفاء من الفيروس، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة. مع وجود مريض في العناية المركزة.