ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بالجزائر.. 157 حالة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعرفت الإصابات الجديدة للفيروس التاجي بالبلاد، ارتفاعا طفيفا، بعدما سجلت سلسلة من التراجعات خلال الأسابيع الماضية.

وسجلت الجزائر أمس الإثنين، 146 إصابة جديدة بكوفيد 19، مقابل 157 إصابة اليوم الثلاثاء.

وحسب ما كشفه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 51370.

كما تم تسجيل 7 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 1726.

وتماثل في ذات الفترة، 101 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36063 حالة.