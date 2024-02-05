ارتفاع طلبات اللجوء في فرنسا من مواطني هذه الدول

وصل إجمالي عدد طلبات اللجوء في فرنسا في عام 2023 إلى 167,432. وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الوباء. والذي كان أيضًا أكثر بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بعام 2022، مع 145,522 طلبًا أولًا و21,910 طلبًا فرعيًا.

ويواصل المواطنون الأفغان تقديم أكبر عدد من طلبات اللجوء (16,948)، على الرغم من حدوث انخفاض بنسبة 24.8 في المائة عن عام 2022. في حين قدم المواطنون الروس المزيد من طلبات اللجوء – بزيادة 62 في المائة عن العام السابق.

في حين أن الأوكرانيين كانوا الجنسية 11 الأكثر تمثيلاً في طلبات اللجوء. فقد تم منح 2348 شخصًا الحماية الدولية في عام 2023، وهي زيادة كبيرة من 702 في عام 2022.

من بين الطلبات الأولى المقدمة في مراكز الخدمات الشاملة لطالبي اللجوء (GUDA). زادت الطلبات بموجب لائحة دبلن بنسبة 25.4 في المائة في عام 2023.

يواصل المواطنون الأفغان تقديم أكبر عدد من طلبات اللجوء – 16,948. وهو ما يمثل 11.6 بالمائة من جميع طلبات العام.

ومع ذلك، مقارنة بعام 2022، انخفضت معدلات الطلبات من قبل هذه المجموعة الجنسية بنسبة 24.8 في المائة.

وبالمثل، لوحظ انخفاض في الطلبات البنغلاديشية – أقل بنسبة 9.3 في المائة عن العام الماضي. في حين ارتفعت الطلبات المقدمة من المواطنين السريلانكيين بنسبة 79.1 في المائة.

خلال عام 2023، ارتفع الطلب من المواطنين الروس بشكل كبير، بحوالي 62 في المائة. لكن طلبات اللجوء من البلدان الأفريقية ارتفع بنسبة 71.1 في المائة.

ولوحظت زيادات كبيرة في طلبات اللجوء من ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.