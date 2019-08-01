ارتفاع عدد الأساتذة الباحثين إلى أزيد من 62 ألف بداية الموسم الجامعي المقبل

كشف وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، أن التعداد الحقيقي للأساتذة الباحثين قد بلغ 61 ألف و161 أستاذ باحث، موزعين على مختلف الأسلاك والرتب.

ويتوقع أن يرتفع التعداد الإجمالي للأساتذة الباحثين، مع بداية الموسم الجامعي القادم إلى 62 ألف و958 أستاذ باحث.

ويأتي هذا حسب الوزير، بعد انتهاء عمليات التوظيف الخارجي الجارية حاليا على مستوى مؤسسات التعليم العالي.

من جانب آخر، أفصح الوزير عن اتخاذ تدابير احترازية، تتضمن إعادة النظر في عدد من المقاطعات الجغرافية، للتسجيل في بعض التخصصات التي يمكن أن تعرف ضغطا.

ويرجع السبب إلى احتمال عدم استكمال مشاريع الهياكل المستهدفة، أو بسبب العجز المتراكم، بما يسهم في ترشيد عملية توجيه الطلبة الجدد، وفقا لقدرات الاستيعاب والتأطير المتاحة على مستوى كل مدينة جامعية.

كما يتعين عند الاقتضاء اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بتمديد الزمن المخصص لاستعمال المرافق البيداغوجية، وكذا ترشيد الوسائل المتاحة، من خلال الاستعمال المشترك للقدرات والطاقات.