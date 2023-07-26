ارتفاع عدد الأمريكيين الذين يعيشون في إسبانيا بنسبة 13٪ بين عامي 2019 و2021

نما عدد المغتربين الأمريكيين الذين يعيشون في إسبانيا بشكل ملحوظ في الفترة 2019-2021. حيث أبلغت السلطات عن زيادة بنسبة 13 في المائة.

وفقًا لدراسة جديدة صادرة عن الحكومة الإسبانية. رأت السلطات أن اهتمام الأمريكيين بشراء منازل في إسبانيا يرتفع بشكل كبير منذ عام 2019.

تشير البيانات إلى أن عدد المنازل التي اشتراها الأمريكيون في إسبانيا بين الفترة 2019-2021. قد ارتفع بنسبة 88 في المائة ، وبالتالي ، زاد عدد الذين يعيشون في البلاد أيضًا.

كما توضح صحيفة نيويورك بوست، يتدفق الأمريكيون بشكل أساسي إلى المناطق الحضرية في إسبانيا. مثل مدريد وفالنسيا وبرشلونة. حيث سجلت هذه المدن الثلاث زيادات كبيرة في الإيجارات وأسعار العقارات منذ عام 2019 بسبب ارتفاع الطلب.

وتعليقًا على العدد الكبير من الأمريكيين الذين يختارون إسبانيا كوجهة لشراء العقارات والعيش هناك. قالت مديرة VDB Luxury Properties ، Gloriana Bonillo. إن إسبانيا أصبحت ذات شعبية كبيرة في السنوات الأربع الماضية. وفي الوقت نفسه ، شددت على أن غالبية الأمريكيين يأتون من نيويورك ولوس أنجلوس وتكساس.

وجاء في بيان بونيلو: “لا أعرف نوع المذكرة التي صدرت في الولايات المتحدة في السنوات الأربع الماضية. لكننا لاحظنا فرقًا كبيرًا فيما يحدث مع الأمريكيين منذ عام 2019”.

في حين أن الزيادة في عدد الأمريكيين الذين يختارون شراء العقارات والعيش في إسبانيا قد رحبت بها العديد من الشركات. إلا أن الحالة ليست هي نفسها بالنسبة لمواطني الدولة حيث ارتفعت الأسعار.

ويتعين على مواطني إسبانيا الآن دفع مبلغ أعلى عند استئجار أو شراء عقار نظرًا لارتفاع الطلب والتضخم ، فقد ارتفعت الأسعار.

يحتاج الأمريكيون الذين يعيشون في إسبانيا إلى الحصول على تصريح إقامة. والذي يمنحهم الحق في الإقامة وكذلك العمل في البلاد.

حتى الآن ، كان لدى إسبانيا قواعد صارمة عندما يتعلق الأمر بتصاريح الإقامة المؤقتة. لكنها قررت مؤخرًا إجراء بعض التغييرات.