ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 12 حالة

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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 12 حالة
بقلم نسرين محفوف

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأربعاء، 4 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وحسب بيان صحفي، لوزارة الصحة، فقد تم تسجيل، اليوم الأربعاء، 4 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، من نفس العائلة، ليصبح العدد الاجمالي 12 حالة مؤكدة.

وحسب ذات البيان، لا يزال التحقيق الوبائي مستمرا، لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمتان بفرنسا.

وأشار بيان الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة، يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة، وفي أقصى مستويات التأهب.


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