ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 8 حالات

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن الحالات الثلاث الجديدة ترفع حصيلة إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ثماني حالات.

وأوضح بيان وزارة الصحة أن الحالات الثلاثة الجديدة، قد جرى تسجيلها وسط أفراد عائلة واحدة.

وكانت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا قد تم تسجيلها يوم 25 فيفري الماضي، لدى رعية إيطالي يعمل بشركة نفطية ناشطة بالجزائر، وتحديدا جنوبي حاسي مسعود.

بعد ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 إصابات أخرى جديدة، على مستوى ولاية البليدة، أين جرى وضع المصابين تحت الحجر الصحي بمستشفى بوفاريك.