ارتفاع عدد الحالات المؤكدة إصابتها بـ “الكوليرا” إلى 62 حالة

ارتفعت عدد الحالات المؤكدة إصابتها بداء “الكوليرا”، إلى 62 حالة، اليوم الأربعاء، بعدما كانت بالأمس 59 حالة.

وحسب بيان نشرته وزارة الصحة حول الإحصائيات الاخيرةالخاصة بالداء الذي ضرب بالجزائر خلال الأسبوعين الأخيرين، فإن الحالات في الولايات جاءت كالآتي:

البويرة: 3 حالات مؤكدة

البليدة: 30 حالة

تيبازة: 14 حالة مؤكدة

الجزائر العاصمة: 13 حالة مؤكدة

المدية: حالة واحدة

عين الدفلى: حالة واحدة

حيث ارتفعت عدد الحالات المؤكدة في العاصمة من 11 حالة، إلى 13 حالة بالإضافة إلى حالة مؤكدة بعين الدفلى.

كما أنه تم تسجيل 173 حالة تم استقبالها بالمستشفيات منذ تاريخ 7 أوت.

وأشارت وزارة الصحة في البيان، أن الحالات الماكثة في المستشفى لا تعتبر حالات مؤكدة، موضحة أنها تنتظر نتائج التحاليل.

وأكدت أنه لم يتم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ماعدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما على مستوى ولاية البليدة.

وكشف البيان، أن 85 حالة غادرت المستشفى، بينما الحالات المتبقية فان وضعيتهم الصحية في تحسن مستمر.