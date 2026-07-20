ارتفاع عدد الحرائق إلى 128 عبر عدة ولايات.. واستمرار عمليات الإخماد بـ43 بؤرة نشطة

تتواصل جهود مصالح الحماية المدنية، مدعومة بمختلف الوسائل، لإخماد حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل، وفق الوضعية المسجلة إلى غاية الساعة 21:00 من اليوم 20 جويلية 2026.

وأفادت الحماية المدنية أن الحصيلة الإجمالية سجلت 128 حريقًا، تم إخماد 85 حريقًا منها، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة على مستوى 43 حريقًا موزعة عبر ولايات: عنابة (3)، سوق أهراس (3)، سكيكدة (16)، قالمة (3)، البويرة (1)، المدية (1)، معسكر (2)، ميلة (1)، الطارف (4)، جيجل (2)، سطيف (1)، تيزي وزو (2)، قسنطينة (2)، البليدة (1)، وتلمسان (1).

وفي التفاصيل، تتواصل عمليات الإخماد بولاية عنابة على مستوى بلديات سرايدي بمنطقة سيدي بومدين، والتريعات بمنطقة عين سبسي، وبرحال.

أما بولاية سكيكدة، فتتواصل عمليات الإخماد بعدة مناطق، منها وادي زڨوار وبني رحمة والبطحة والصفصافة والعضامة ببلدية عين قشرة، والقبيبة وتمنار وأرسلان واحميد والعرافي وعين اغبال ببلدية الشرايع، والبكوش وفرفور ووادي الزهار والناصرية وشرشار ببلدية عين شرشار، ومنطقة العيادة بعين بوزيان، وقرية قرماطة ببني ولبان، إلى جانب بلديات بكوش لخضر، عزابة، جندل سعيدي، السبت، بن عزوز، وبين الويدان.

وفي قالمة، تتواصل عمليات الإخماد ببلديتي نشماية بمنطقة كبيكبة، وحمام دباغ بمنطقة جبل دباغ، كما تتواصل بولاية البويرة ببلدية الهاشمية بمنطقة وادي غمارة.

وفي معسكر، تتواصل عمليات الإخماد ببلديتي نسمط وماقضة، بينما تتواصل الجهود بولاية الطارف على مستوى بلديات الزيتونة بمنطقة الزلزلة، وعين الكرمة بمنطقة الزوايدية، والشافية.

كما لا تزال فرق التدخل تواصل مكافحة الحرائق بولاية سوق أهراس ببلديتي المشروحة بمنطقة مشتة محبوبة، وأولاد إدريس بغابة بومزران. وولاية تيزي وزو ببلديتي بونوح بمنطقة تيزي اجعببوب، والمعاتقة بمنطقة أسعدو آيت عيسى أوزقان.

وفي ولاية تلمسان، تتواصل عمليات الإخماد ببلدية سيدي الجيلالي على مستوى جبل فورنو.

للإشارة، كانت الحماية المدنية قد أعلنت في الحصيلة الإجمالية للحرائق إلى غاية الساعة الخامسة مساءً، تسجيل 116 حريقا عبر ولايات الوطن.