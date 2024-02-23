ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين الى 132 منذ بداية العدوان على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 132، منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وحسب ما افادت به وسائل اعلامية، فلقد استشهد المصوّر الصحافي محمد ياغي، “أبا تشرين”، هو وابنته وزوجته،اليوم ، في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال قرب مستشفى الأقصى، في دير البلح وسط قطاع غزة.

ورغم تحذير وسائل الإعلام الفلسطينية والدولية والمنظمات الانسانية من استهداف جيش الاحتلال للطواقم الإعلامية، والدعوة إلى توفير الحماية لهم، فإنّ الجيش الصهيوني لم يستجب لتلك الدعوات، وواصل استهداف الصحافيين، لمنع نقل وقائع عدوانه وتوثيق مجازره.

وكانت وزارة الصحة في غزة، اليوم، قد اعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني الى 29514 شهيداً و69616 إصابة، منذ السابع منذ اكتوبر الماضي.