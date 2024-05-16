ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين الى147 منذ بداية العدوان على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 147 صحافيا، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وكانت حركة حماس أكّدت، في وقت سابق هذا الشهر، أنّ استمرار الاحتلال الصهيوني في حربه العدوانية ضدّ الصحافيين يعدّ انتهاكاً صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما شددت الحركة على أن جرائم الاحتلال بحق الصحافيين لن تحجب حقيقة إرهابه وعدوانه.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن الهجوم الصهيوني على القطاع تسبب في استشهاد 35272 شخصا والإصابات إلى 79205، منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.