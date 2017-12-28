ارتفاع عدد الضحايا في الحادث المأساوي بالجلفة

أخبار الجزائر
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ارتفاع عدد الضحايا في الحادث المأساوي بالجلفة
بقلم إيمان ض

ارتفعت حصيلة الوفيات الحادث المأساوي الذي وقع ليلة أمس الأربعاء ببلدية عين الشهداء والديس بالجلفة.

وارتفت حصيلة الوفيات إلى عشرة قتلى و27 جريحا ، بعدما كانت 9 ضحايا  .
وهذه قائمة الوفيات الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث ويتعلّق الأمر بـ :

ك توفيق 27 سنة – باتنة – اعبد الغاني 19 سنة – بشار – ز وائل 20 سنة – بانتة – ع علي 23 سنة -باتنة – ب نعيمة 60 سنة
ص عيسى 55 سنة بانتة – ي محمد 4 سنوات – بانتة – ه جازية 67 سنة – بانتة – م يوسف رمزي 15 سنة – واد سوف –
س كمال 44 سنة – باتنة .

يشار إلى أنّ،  الحادث وقع إثر إصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين تشغل خط باتنة- بشار بشاحنة من المسيلة.

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