ارتفاع عدد القتلى الى 43.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة

أعلن جيش الإحتلال الصهيوني، اليوم، مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطرة بمعارك غزة.

وأضاف نفس المصدر، أن القتلى الخمسة بينهم ضابط وقتلوا بانفجار فتحة نفق ملغمة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ليرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال الصهيوني الى 43 منذ بداية العملية البرية.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين مطلعين، قبل أيام، ان مقاتلو القسام يبدون جهوزية أكثر وقدرات أكبر من التي كانوا عليها في حرب 2014.

وأضاف نفس المصدر، ان الجنود الصهاينة يُقتلون في المعركة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في 2014.