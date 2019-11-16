ارتفاع عدد القتلى في حادث سكيكدة إلى أربع ضحايا

أخبار الجزائر
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ارتفاع عدد القتلى في حادث سكيكدة إلى أربع ضحايا
بقلم محمد. حمادة

ارتفعت، حصيلة ضحايا حادث المرور الذي شهده مفترق الطرق الواقع بين بلديتي مجاز دشيش وصالح بالشعور بولاية سكيكدة.

حيث لفظ الضحية الرابع أنفاسه الأخيرة متأثرا بنزيف داخلي، وذلك بمستشفى الحروش لولاية سكيكدة.

وقد توفي الضحية المدعو “ز،ع”، البالغ من العمر 36 سنة داخل مستشفى الحروش، أين كان يتلقى العلاج جرّاء الحادث.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحادث نجم إثر اصطدام سيارة سياحية من نوع “بسات” و شاحنة من نوع “اسوزي”.

وخلف الحادث ثلاثة قتلى في عين المكان، وإصابة اثنين أخرين، ليلتحق أحد المصابين بالضحايا الثلاث الاولين.


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