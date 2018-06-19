 ارتفاع عدد اللاجئين في العالم إلى 68 مليون شخص

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد اللاجئين والنازحين حول العالم ارتفع إلى 68.5 مليون شخص في عام 2017.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أنّ ما يقدر بـ 85 بالمائة من اللاجئين حول العالم البالغ عددهم 68.5 مليون شخص، قد لجأوا إلى بلدان فقيرة أو متوسطة الدخل.

مضيفا، أن الدول الرئيسية المستضيفة للاجئين الهاربين من الحروب والنزاعات في عام 2017 كانت تركيا، باكستان، أوغندا، لبنان وإيران ثم ألمانيا.

وكشف ذات المسؤول، أنه يمكن التقليل من تدفق اللاجئين في حال تم إيجاد حل لبعض الحروب والأزمات في هذه البلدان.