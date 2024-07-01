ارتفاع عدد المتأهلين إلى أولمبياد باريس إلى 45 رياضيا

ارتفع عدد الرياضيين الجزائريين المتأهلين إلى أولمبياد باريس، المقررة ما بين 26 جويلية 11 أوت 2024، إلى 45 رياضيا.

واقتطعت زهرة طاطار، في اختصاص رمي المطرقة، تأشيرة العبور إلى الأولمبياد. بفضل مركزها في الترتيب العالمي لذات الاختصاص، الذي أعلن عنه اليوم الاثنين الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وتمكنت طاطار، المتوجة بذهبية البطولة الإفريقية لألعاب القوى التي جرت مؤخرا بمدينة دوالا الكاميرونية 21 الى 26 جوان الماضي. من الظفر بتأشيرة الاولمبياد. بعد احتلالها للمركز الـ 26 في الترتيب بمجموع 1169 نقطة.

وبهذه التأشيرة الجديدة لطاطار، يرتفع عدد الرياضيين الجزائريين. الذين ضمنوا لحد الآن تواجدهم في اولمبياد باريس إلى 45 رياضيا ورياضية في انتظار ما ستسفر عنه بقية المنافسات في مختلف الاختصاصات.

وفيما يلي قائمة الرياضيين الجزائريين المعنيين بالمحفل الأولمبي:

ألعاب القوى: جمال سدجاتي (800 متر)، سليمان مولة (800 متر). محمد طاهر ياسر تريكي (الوثب الثلاثي)، ومحمد غواند (800 متر)، أمين بوعناني (110 متر حواجز). أسامة خنوسي (رمي القرص)، زهرة طاطار(رمي المطرقة).

التجديف: سيد علي بودينة (سكيف-وزن خفيف)، نهاد بن شادلي (سكيف-وزن ثقيل).

كانوي - كاياك: كارول بوزيدي (سلالوم).

ملاكمة: روميساء بوعلام (50 كلغ)، حجيلة خليف (60 كلغ). إيمان خليف (66 كلغ)، يوغرطة آيت بكة (63.5 كلغ) ومراد قادي (+ 92 كلغ).

الرمي بالأسلحة الرياضية: هدى شعبي، سمير بوشيرب. وكسيلة عدول.

المبارزة: سليم هروي (شيش رجال)، حسام سيدات حسب الفرق (أربعة رياضيين)

المصارعة الاغريقية-الرومانية: عبد الكريم فرقات (60 كلغ). إسحاق غايو (67 كلغ)، عبد الكريم أوكالي (77 كلغ)، بشير سيد عزارة (87 كلغ)، فادي روابح (97 كلغ).

المصارعة الحرة: فاتح بن فرج الله (86 كلغ)

المصارعة النسوية: ابتسام دودو (50 كلغ)، شيماء فوزية عويسي (57 كلغ)

جيدو: محمد المهدي ليلي (أكثر من 100 كلغ). دريس مسعود (اقل من 73 كلغ)، بلقاضي أمينة (اقل من 63 كلغ).

تنس الطاولة: مهدي بولوسة، ليندة لغرايبي.

دراجات: نسرين حويلي، ياسين حمزة.

سباحة: جواد صيود، نسرين مجاهد.

كرة الريشة: كوسيلة وتانينة معمري (الزوجي المختلط)

شراع: رامي بودرومة (إي كيو فويل)

رفع الاثقال: وليد بيداني (اكثر من 102 كلغ)

الجمباز: كيليا نمور.

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