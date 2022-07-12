ارتفاع عدد المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا في اللغة الأمازيغية

ارتفع عدد المترشحين لاجتياز شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط في مادة اللغة الأمازيغية، ” خلال دورة جوان 2022.

وعرفت المادة هذه السنة حضورا مميزا في عملية التقييم البيداغوجي، حسب ما أفاد به، يوم الثلاثاء، بيان للمحافظة السامية للأمازيغية.

وثمنت المحافظة في بيانها الذي وقعه الأمين العام, سي الهاشمي عصاد, هذا المسار الإيجابي. كونه ثمرة مجهودات بذلتها الدولة من أجل ترقية وتطوير اللغة الأمازيغية بطريقة تدريجية على مدار سنوات. أي منذ انطلاق عملية التدريس في الدخول المدرسي 1995-1996″.

وأشار البيان أن وضعية تدريس الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية, شهدت مسارا تطوريا من ناحية الكمية والنوعية. استنادا إلى مؤشرات تصاعدية كبيرة من حيث التوزيع الجغرافي وتعداد الأساتذة في الأطوار الثلاث. مع السعي إلى التعميم التدريجي لتغطية جغرافية أوسع ستشمل 58 ولاية مستقبلا.

وبلغ عدد المترشحين لنيل شهادة البكالوريا الذين اجتازوا امتحان مادة اللغة الأمازيغية 33953 مترشحا على المستوى الوطني.

ففي ولاية تيزي وزو سجل مركزان مخصصان لتصحيح أوراق امتحان مادة اللغة الأمازيغية خاص بولايات الوسط والجنوب الكبير 16809 مترشحا.

في حين عرف مركز البويرة ارتفاعا في عدد الأوراق المعنية بالتصحيح في هذه المادة إلى 10697.

وبلغ العدد بمركز أقبو في ولاية بجاية 2848 مترشحا, يليه مركز سطيف بـ2372 ومركز نقاوس بولاية باتنة بـ1227 مترشحا.