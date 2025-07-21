ارتفاع عدد المسرحين من المولودية إلى 6 لاعبين

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الاثنين، عن فسخ عقد الحارس الشاب سيف الدين بلخير، بطريقة ودية.

وتقدمت إدارة “العميد” في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بتشكراتها للحارس على كل ما قدمه للفريق. وعلى تحليه بسلوك مثالي طيلة فترة حمله للقميص الأخضر والأحمر. متمنية له كل التوفيق في تجربته القادمة.

وبرحيل الحارس بلخير، ارتفع عدد المسرحين من بطل الجزائر، إلى 6 لاعبين هذه الصائفة، بعد كل من الثنائي الايفواري، روماريك واتارا وأنتوني باجو.

إلى جانب ولاء بوزكري ومهدي بوسعيد، والمهاجم خير الدين مرزوقي الذي انتهى عقده شهر جوان المنقضي.