ارتفاع عدد المسرحين من وفاق سطيف إلى 12 لاعبا

أعلنت إدارة وفاق سطيف اليوم السبت، عن فسخ عقود 5 لاعبين جدد، في إطار عملية ضبط التعداد تحضيرًا للموسم الكروي2025-2026.

وكشفت إدارة الوفاق، أنه حرصا منها على إعادة هيكلة الفريق الأول. تم لحد اليوم فسخ عقود عدد من اللاعبين بالتراضي. ويتعلق الأمر بكل من رقيّق عماد الدين وبن خليفة طاهر، ومشّار باسم، وبوحميدي محمد كريم، وفرجيوي معين.

ليرتفع بذلك، عدد المسرحين من تشكيلة “النسر الأسود” خلال الصائفة الحالية إلى 12 لاعبا. بعدما ضمّت القائمة الأولى 7 أسماء.

وفي هذا الصدد، أكدت إدارة وفاق سطيف، أن العملية ما تزال متواصلة. بالتنسيق مع الطاقم الفني الجديد، لضبط القائمة النهائية بما يضمن الانسجام والجاهزية المطلوبة.