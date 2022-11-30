ارتفاع عدد المعتقلين الجزائريين في فرنسا

وصل عدد المعتقلين في فرنسا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر، إذ بلغ 72809 أشخاص وراء القضبان. متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي بلغ منتصف مارس 2020. وفقًا لبيانات إحصائية من وزارة العدل الفرنسية.

في 1 نوفمبر، كان لدى مؤسسات السجون الفرنسية 72809 سجناء في 60698 مكان عمليات. أي كثافة سجون تبلغ 120٪ ، مقابل 115.4٪ قبل عام.

على مدار عام، كان هناك 2،997 سجينًا إضافيًا – كان هناك 69812 سجينًا في 1 أكتوبر 2021. بزيادة قدرها 4.3٪.

وبحسب الأرقام الرسمية للوزارة، فإن 15469 معتقلاً يتجاوزون عدد الأماكن المتاحة في المؤسسات الإصلاحية مقارنة بـ13170 قبل عام. وبسبب هذا الاكتظاظ، اضطر 2225 للنوم على مراتب على الأرض.

وبحسب هذه الإحصائيات ، فإن 3.5٪ من السجناء هم من النساء و 0.8٪ من القصر. كما أن أكثر من ربع المعتقلين (26.9٪) متهمون أي أشخاص ينتظرون المحاكمة.

ما هو عدد الجزائريين المعتقلين في سجون فرنسا؟

ووفقًا لهذه الإحصائيات، فإن عدد المعتقلين الجزائريين ارتفع بزيادة قدرها 4.3٪ ، أو 2997 سجينًا إضافيًا.

وقد أدى هذا الاكتظاظ إلى اضطرار 2225 شخصًا للنوم على الأرض. بالإضافة إلى 53952 فرنسياً مسجونين في فرنسا ، يبلغ عدد السجناء الأجانب 18068 سجيناً.

على منصة أكثر الجنسيات حضورا في سجون فرنسا. نجد التونسيين في المرتبة الثالثة، وبالتحديد 1254 تونسيًا. وفي المركز الثاني، المغرب مع 2093 مغربيا مسجونين في فرنسا، حسب صحيفة لو فيغارو.

وعلاوة على ذلك ، وعلى رأس هذا الترتيب ، نجد المعتقلين من الجنسية الجزائرية، والذين يبلغ عددهم 3974 جزائريًا.

في الواقع، من الواضح أن هذا العدد من الجزائريين في السجون الفرنسية في ازدياد. وذلك بالمقارنة مع الرقم المعلن عنه في عام 2021 والمقدر بنحو 2750 جزائريًا في سجون فرنسا.