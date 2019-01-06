ارتفاع عدد الوفيات إلى 9.. وفاة 4 أشخاص في تلمسان اختناقا بالغاز

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإختناق بالغاز إلى 9 أشخاص.
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار وتمنراست جنوب البلاد، من ضبط ستة مولدات كهربائية…
لقي 4 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأحد، بحي شفاق بلدية الغزوات ولاية تلمسان.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإختناق بالغاز إلى 9 أشخاص.
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حجز حراس الحدود، بتلمسان، 169 كغ من الكيف المعالج و165 قرص مهلوس، وفق ما كشف عنه بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد.
كما تم ضبط 190…
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