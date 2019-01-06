ارتفاع عدد الوفيات إلى 9.. وفاة 4 أشخاص في تلمسان اختناقا بالغاز

لقي 4 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأحد، بحي شفاق بلدية الغزوات ولاية تلمسان.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإختناق بالغاز إلى 9 أشخاص.