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ارتفاع عدد الوفيات إلى 9.. وفاة 4 أشخاص في تلمسان اختناقا بالغاز

أخبار الجزائر
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ارتفاع عدد الوفيات إلى 9.. وفاة 4 أشخاص في تلمسان اختناقا بالغاز
بقلم سميرة.ل

لقي 4 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأحد،  بحي شفاق بلدية الغزوات ولاية تلمسان.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإختناق بالغاز إلى 9 أشخاص.


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