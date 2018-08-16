ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا في النيجر إلى 22 حالة وتخوفات من انتقال الوباء إلى الجزائر

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي وباء الكوليرا في النيجر، إلى 22 حالة، بعد وفاة 9 حالات جديدة، أمس الأربعاء.

و حسب بيان صادر عن مكتب المراقبة الوبائية، بوزارة الصحة في النيجر، ذكر أن “مرادي” ثالث مدن البلاد سكانا.

والمركز الإداري لمنطقة مرادي، تصارع الوباء، منذ شهر جويلية الفارط .

وأوضح البيان أنّ وزارة الصحة في البلاد تبذل جهودًا مضنية للسيطرة على الوباء.

يشار إلى أنّ، تمّ رصد ألف و302 إصابة بالوباء في المنطقة المذكورة، منذ جويلية الماضي.

وأن اليومين الأخيرين شهدا وفاة 9 أشخاص ما أدّى لارتفاع حالات الوفيات لـ22 منذ بداية انتشار الوباء.

وهناك مخاوف من إمكانية انتشار الفيروس في المنطقة بشكل أكبر بسبب الأمطار الشديدة بها.

يشار إلى أنّ، الجزائر مهدّدة بانتقال العدوى إلى البلاد بسبب الهجرة غير الشرعية للنيجيريين إليها.