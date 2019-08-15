ارتفاع عدد الوفيات وسط الحجاج الجزائريين إلى 15 شخصا

أعلنت البعثة الجزائرية عن تسجيل حالة وفاة أخرى بين أوساط الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 15 حاجا.

وحسب البعثة، فإن الأمر يتعلق، بالمدعو، ابراهيمي الحسين من ولاية الجزائر العاصمة، وهو من مواليد 1955 سنة.

للإشارة، كانت البعثة قد ذكرت في وقت سابق عن وفاة الحاج “دبة مسعود” البالغ من العمر 86 سنة والقاطن بمنطقة تقرت ولاية ورقلة.

كما سجلت البعثة وفاة ثانية تتعلق بإمرأة تدعو “بن نعيمة عائشة” والبالغة من العمر 82 سنة والقاطنة بولاية البيض.

وعن سبب وفاة الحاجين قالت البعثة أنهما تعرضا إلى أزمة قلبية.