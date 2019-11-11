ارتفاع عدد ضحايا حادث مرور سيدي لعجال بالجلفة إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث المرور، الذي وقع أول أمس بين بلديتي سيدي لعجال التابعة لولاية الجلفة وقصر الشلالة بتيارت إلى 5 أشخاص.

ولفظ شاب في الأربعينات من العمر أنفاسه، بمستشفى عين وسارة.

و كان الضحية المدعو ” ز ع ” قد نقل رفقة شخص آخر إلى مستشفى النقيب سعداوي بعين وسارة، في حالة حرجة بعد إصابات بليغة في كامل جسده.

وبذلك يصل عدد الضحايا الى 5 أشخاص وكلهم من عائلة زروقي، القاطنة بقصر الشلالة.

للتذكير، وقع الحادث نتيجه اصطدام سيارة من نوع لوغان بأخرى من نوع اكسنت.

و قد ترك الحادث حالة من الحزن وسط المدينة إثر هذه الفاجعة، وحمل البعض مسؤولية ذلك إلى جميع السلطات خاصة لولاية الجلفة نظرا لعدم صلاحية الطريق الذي يقع في ترابهم.

ويعرف الطريق اهتراء وأصبح الجميع يصفه بطريق الموت، نظرا لكثرة الحوادث.

وذلك وسط دعوات بالتدخل العاجل لإعادة النظر كلية في الطريق الضيقة، على طول الخط الذي يربط بين البلديتين.