ارتفاع عدد قتلى الجنود الصهاينة في معارك غزة إلى 16

أعلن الجيش الصهيوني اليوم ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 16 في معاركه أمام المقاومة الفلسطينية الدائرة بقطاع غزة منذ أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني اليوم الأربعاء، إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم.

وكان الجيش الصهيوني قد أعلن قبل قليل عن مقتل جندي بقصف بقذائف الهاون أطلقها مقاتلون نحو القوات الصهيونية.

وأشار بيان آخر قبل ساعات إلى مقتل جندي آخر جديدا متأثرا بجروح أصيب بها جراء إعطاب ناقلة جند كان على متنها.

ونشر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.

وللإشارة، تخوض المقاومة معارك عنيفة مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في قطاع غزة من عدة محاور، حيث تمكنت في وقت سابق من اليوم من تدمير عدد من آلياتها والقضاء على أحد جنودها من مسافة صفر.