ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 1014 وأردوغان يطلب المساعدة

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال إلى 1014.

وقد لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى أن “زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم. يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939”.

وقال أردوغان إن تركيا تلقت عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب “الناتو” والاتحاد الأوروبي.

وطلب أردوغان في كلمة له من الأفراد والمؤسسات الراغبة في تقديم المساعدة، إلى تقديمها والتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وقال “دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها”.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ ألفين و470. فيما وصل عدد الأبنية المنهارة إلى ألفين و818 مبنى.

وأكد استمرار أعمال إنقاذ المواطنين من تحت أنقاض الأبنية المدمرة جراء الزلزال.

وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، “والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة”.

وأفاد أنه “من غير الواضح إلى أي مدى سيرتفع عدد القتلى والمصابين”، في ظل استمرار أعمال إزالة الأنقاض في منطقة الزلزال.

وأعرب عن تمنياته بتجاوز هذه الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية.

وترحم الرئيس أردوغان على ضحايا هذه الكارثة الكبيرة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ودعا جميع المواطنين إلى التضامن والتكاتف في مواجهة آثار الزلزال.​​​​​​​