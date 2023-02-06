ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 1498

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال إلى 1498.

وقد ضرب زلزال قوته 7.8 درجة جنوب شرق تركيا في الساعة 4:17 من صباح يوم الاثنين. بالقرب من مدينة غازي عنتاب ، وكذلك جزء كبير من شمال سوريا.

وتوفي ما لا يقل عن 1498 شخصًا في تركيا، كما تم إحصاء 2834 مبنى منهار.

وشعر الناس بالزلزال في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، بما في ذلك سوريا. حيث لقي ما لا يقل عن 810 أشخاص مصرعهم في انهيار العديد من المباني في البلاد. وفقًا للسلطات وخدمات الإنقاذ.

وتم تسجيل زلزال جديد بقوة 7.5 درجة في جنوب شرق تركيا من قبل هيئة المسح الجيولوجيالأمريكية.

وبعد عشر ساعات من وقوع أول زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر. يستمر السباق مع الزمن في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين في شرق تركيا لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.