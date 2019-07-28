ارتفاع عدد قتلى “مجزرة” سطيف إلى 11 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة العراعير، على إثر اصطدام شاحنة ذات نصف مقطورة، بحافلة لنقل المسافرين.

حيث ارتفع عدد القتلى إلى 11 قتيلا، 9 منهم لقوا حتفهم في عين المكان، بينما توفي إثنان بعد نقلهما إلى المستشفى، متأثرين بإصابات خطيرة.

كما ارتفعت ايضا حصيلة الجرحى غلى 13 شخصا، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة “7رجال، 4نساء وطفلين”.

وقد تكفلت مصالح الحماية المدنية بإسعاف وإجلاء الضحايا إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة، نشير إلى أن الحافلة تعمل على خط سطيف شلغوم العيد ولاية ميلة.