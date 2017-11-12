ارتفاع عدد قتلى وجرحى زلزال إيران

ذكر التلفزيون الرسمي في إيران أنّ 61 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 300،

في حصيلة أولية في إقليم كرمانشاه الحدودي إثر وقوع زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في العراق.

وذكر ذات المصدر “شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق… تضررت ثماني قرى…”.

ونقلت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية عن مسؤول بالطوارئ قوله إنه توجد مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في القرى والبلدان الصغيرة.

وأفادت مصادر في إقليم كردستان شمال العراق بمقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 100 من جراء الزلزال.

وشعر سكان العاصمة العراقية بغداد بالزلزال لنحو عشرين ثانية، فيما شعر به سكان المحافظات الأخرى لمدة أطول.