ارتفاع عدد مصابي حادث حافلة المدية إلى 16 جريحًا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع بولاية المدية إلى 16 مصابا إثر انحراف وانقلاب. حافلة لنقل المسافرين كانت تؤمّن خط الشلف و وادي سوف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 21:10، بالمكان المسمى “زيباك” في اتجاه الجنوب على مستوى الطريق السيار شمال جنوب.ببلدية الزوبيرية ودائرة سغوان، حيث تم تسجيل 12 جريحا بإصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم. بين 8 و44 سنة، إلى جانب 4 حالات صدمة. تتراوح أعمارهم بين 6 و54 سنة.

وقد جرى إسعاف جميع المصابين في عين المكان.قبل تحويلهم. إلى مستشفى البرواقية لتلقي العلاج اللازم.فيما تبقى ظروف وملابسات. الحادث محل تحقيق من قبل الجهات. المختصة.