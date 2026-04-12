ارتفاع عدد مصابي حادث حافلة المدية إلى 16 جريحًا
بقلم النهار أونلاين
ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع بولاية المدية إلى 16 مصابا إثر انحراف وانقلاب. حافلة لنقل المسافرين كانت تؤمّن خط الشلف و وادي سوف.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 21:10، بالمكان المسمى “زيباك” في اتجاه الجنوب على مستوى الطريق السيار شمال جنوب.ببلدية الزوبيرية ودائرة سغوان، حيث تم تسجيل 12 جريحا بإصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم. بين 8 و44 سنة، إلى جانب 4 حالات صدمة. تتراوح أعمارهم بين 6 و54 سنة.
وقد جرى إسعاف جميع المصابين في عين المكان.قبل تحويلهم. إلى مستشفى البرواقية لتلقي العلاج اللازم.فيما تبقى ظروف وملابسات. الحادث محل تحقيق من قبل الجهات. المختصة.
