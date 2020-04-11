كشف مدير تجمع النقد الآلي، مجيد مسعودان، عن ارتفاع عمليات الدفع الالكتروني عبر الإنترنت في الجزائر منذ بداية تفشي وباء كورونا.

وصرح مسعودان لوكالة الانباء الجزائرية، اليوم السبت، أنه منذ بداية تفشي كورونا في الجزائر، يفضل الكثير من الناس استخدام بطاقاتهم لتجنب الذهاب إلى البنوك أو فروع سونلغاز أو سيال”.

وحسب مسعودان، فقد تم تسجيل 441.531 عملية الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة البنكية والبطاقة الذهبية لبريد الجزائر بين 1 جانفي و 30 مارس.

وأفاد مسعودان أن تجمع النقد الآلي تلقى خلال هذه الفترة الاخيرة “عددًا لابأس به” من طلبات الاعتماد من المتعاملين الذين يرغبون في بيع السلع عبر الإنترنت.

وترجع الزيادة المسجلة على عمليات الدفع الالكتروني إلى ارتفاع عدد المواقع الجزائرية التي تقدم خدمة الدفع عبر الإنترنت من 31 إلى 45 موقعا.

وكان النقل هو القطاع الذي سجل أعلى مستويات الارتفاع في 2019 بـ 6.292 عملية دفع مقابل 871 في 2018.

كما شهدت عمليات الدفع زيادة كبيرة من حيث الحجم والقيمة، مع عودة الخدمة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بعد فترة من تعليقها.

وأكد مسعودان اهتمام تجمع النقد الآلي بمواصلة تعزيز الدفع عبر الإنترنت في شعب أخرى من هذا القطاع مثل النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية وكذلك المترو والطرق السريعة.