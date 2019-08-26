ارتفاع في حوادث المرور بنسبة 10 ٪ خلال 3 أشهــــر مـــــن 2019

كشف المجلس الوطني للتأمينات،عن تسجيل أزيد من57 بالمائة من السيارات تم تأمينها خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 من الحوادث.

أي بزيادة تقدربـ3.8 من المئة مقارنة بالسنة الماضية،حيث بلغت نسبة التأمين على السيارات عن جميع المخاطر نسبة 60 من المئة.

وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المجلس الوطني لشركات التأمين CNA، تحوز «النهار» على نسخة منه، أمس.

فإن رقم الأعمال لشركات التأمين ارتفع بنسبة 7 من المئة مقارنة بالسنة الماضية، أي بمعدل إضافي قدر بـ2.8 مليار دينار.

كما سجل المجلس الوطني لشركات التأمين ارتفاع نسبة الحوادث بصفة عامة بنسبة 10 من المئة.

مشيرا إلى التأمين ضد الأضرار لازال يسيطر على سوق التأمين بحصة 88.7 من المئة.

وأوضح نفس المصدر، أن قيمة التعويضات التي منحتها جميع شركات التأمين لدى الزبائن، في ظرف ثلاثة أشهر.

بلغت 21 مليار دينار بزيادة قدرت بـ14 من المئة مقارنة بالسنة الماضية.

كما أكدت أنه تم تسوية حوالي 22 من المئة من الملفات.

وأكدت نفس الإحصائيات، أن قيمة مستحقات التعويض بلغت بـ75 مليار دينار خلال نفس الفترة. بانخفاض قدر بـ5 من المئة مقارنة بنفس من السنة الماضية، والتي تقدر قيمة المستحقات بـ79 مليار دينار.

هذا،وسجل المجلس الوطني لشركات التأمين،أزيد من57 من المئة من السيارات، تم تأمينها خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 من الحوادث.

أي بزيادة تقدر بـ3.8 من المئة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت نسبة التأمين على السيارات من الحوادث .

عن جميع المخاطر نسبة 60 من المئة، وتأمين السيارات بضمانات اختيارية بلغت نسبة 70 من المئة. حيث سجلت انخفاضا بنسبة 9.5 من المئة.

فيما سجل المجلس الوطني لشركات التأمين على الحياة والتأمين الصحي ارتفاعا قدر بـ15 من المئة مقارنة من السنة الماضية.

وذلك خلال ثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2019.

والتي تتصادف مع الحراك 22 فيفري، فيما تمثل الشركات الخاصة 27 من المئة من إجمالي السوق للتأمينات على الأشخاص.

الذين يبلغ حجم مبيعاتهم أكثر من واحد مليار دينار، أي بزيادة قدرت بـ22 من المئة،مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018.