ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 36 درجة اليوم وغدا بالولايات الشمالية والغربية 

بسبب تيارات جنوبية غربية تمر بالمناطق الشمالية

تعرف المناطق الشمالية الغربية والجنوبية من الوطن موجة حر غير مسبوقة، حيث تصل أقصاها بالجنوب إلى 40 درجة تحت الظل، لتعرف الحد الأقصى هذا الأربعاء.

مع تسجيل تراجع طفيف يوم الخميس لتعود زخات المطر يوم الجمعة القادم.

وحسب مصلحة الأرصاد الجوية، فإن ارتفاع درجات الحرارة راجع إلى وجود تيارات جنوبية غربية نحو المناطق الشمالية.

مما ساهم في ارتفاع درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق الشمالية للبلاد.

هذا وتعرف درجات الحرارة في المناطق الشمالية، اليوم وغدا، ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة .

تترواح بين 24 و30 درجة تحت الظل، فيما تتراوح بين 30 و36 على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما في المناطق الجنوبية، فستتراوح درجات الحرارة بين 36 و38 درجة، فيما تبلغ الحد الأقصى في بعض المناطق لتصل إلى 40 درجة.

هذا وحسب مصلحة الأرصاد الجوية دائما، فإن درجات الحرارة ستعرف انخفاضا، بداية من يوم الخميس، حيث تتراوح بين 18 و24 درجة على المناطق الشمالية.

وبالنسبة للولايات، فتعرف الجزائر العاصمة درجات حرارة تصل إلى 32 درجة، غدا الثلاثاء، وتلمسان 32 درجة أيضا والمناطق الداخلية للوطن تصل حتى 38 درجة تحت الظل.

هذا ويعتبر ارتفاع في درجات الحرارة طبيعيا في الفترة الحالية التي تعرف انتقالا من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، وهي ظاهرة طبيعية ينجم عنها ارتفاع في درجات الحرارة.