ارتفاع في زيارات الأجانب لمتحف “أحمد زبانة” بوهران

سجل المتحف الوطني العمومي،”أحمد زبانة”، في وهران، ارتفاعا بعدد الزوار الأجانب، خلال الشهور الخمسة الماضية.

وحسبما أستفيد، اليوم الأربعاء، لدى هذه المؤسسة، لـ”واج”، فقد بلغ عدد الزوار الأجانب، من مختلف الجنسيات، لهذا المتحف، 257 زائرا، من جانفي، إلى ماي الماضيين.

وذلك مقابل 221 أجنبي، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وفق احصائيات المرفق الثقافي المذكور.

ومن جهة أخرى، سجل المتحف، انخفاضا ملحوظا في زيارة المجموعات المدرسية، خلال الخمسة شهور الماضية، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2018.

واستنادا الى احصائيات متحف “أحمد زبانة”، فإن هذه المؤسسة استقبلت في مجملها “19.069 زائرا” من جانفي إلى ماي الماضيين.

وذلك مقابل 26.475 زائرا لمتحف “أحمد زبانة”، خلال نفس الفترة من 2018.