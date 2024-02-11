ارتفاع قياسي في الإصابات بحمى الضنك في البرازيل

تم تسجيل ما يقرب من 400 ألف حالة إصابة محتملة بحمى الضنك في البرازيل خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العام. أي أكثر بأربع مرات عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبعد انفجار الحالات منذ بداية العام مما أدى إلى حالة تأهب صحي في البلاد. وخاصة في مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو. أطلقت البرازيل حملة تطعيم مجانية ضد حمى الضنك يوم الجمعة.

وتم تسجيل نحو 395 ألف و103 حالات إصابة محتملة بحمى الضنك خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العام. أي أكثر بأربع مرات عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة. كما أبلغت السلطات عن 53 حالة وفاة مؤكدة وتقوم بتحليل 281 حالة أخرى مشتبه بها.

وأطلقت الحكومة رسميا حملة التطعيم خلال حفل أقيم في برازيليا بقيادة وزيرة الصحة نيسيا ترينداد.

وقالت: “حتى لو لم يكن هناك تفشي، سنبدأ هذا التطعيم لأن حمى الضنك كانت مشكلة صحية لفترة طويلة”.

وقال وزير المراقبة بوزارة الصحة، إيثيل ماسيل، من أن “نتوقع أن ينتهي العام بعدد قياسي يبلغ 4.2 مليون حالة”.

ويبدأ التطعيم بلقاح كودينجا، الذي ينتجه مختبر تاكيدا الياباني، مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما. وسيمتد تدريجيا إلى المرضى حتى سن 14 عاما.

وفي مواجهة القدرة الإنتاجية “المحدودة”، أشارت الحكومة إلى أنها تعطي الأولوية لهذه الفئة العمرية. التي تشهد أعلى معدل دخول إلى المستشفى.

وتم إرسال الدفعة الأولى المكونة من 712 ألف لقاح إلى 315 بلدية. والهدف هو تطعيم حوالي 3.2 مليون من أصل 203 ملايين نسمة بحلول نهاية العام. وتدرس الحكومة أيضًا إمكانية التمكن من إنتاج لقاح كودينجا في البرازيل.

ووفقا للسلطات، فإن الارتفاع الكبير في حالات حمى الضنك يرجع بشكل خاص إلى وجود سلالات. أو أنماط مصلية من المرض الذي لم ينتشر منذ سنوات في البرازيل وإلى ذروة الحرارة الشديدة.