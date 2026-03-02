ارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا وأمريكا

كشفت وكالة بلومبرغ، عن ارتفاع قياسي في أسعار الغاز في أوروبا، وهذا عقب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط واتّساع نطاق الصراع إلى دول الخليج.

وحسب ذات الوكالة، قفزت أسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 50 بالمائة بعد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وقالت مجموعة بورصات لندن، أن الغاز الطبيعي الأوروبي قد ارتفع بنسبة 30.84 بالمائة.

كما كشفت قناة إن بي سي الأمريكية، عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 50 بالمائة.

وكانت قطر للطاقة، قد كشفت في وقت سابق، اليوم الإثنين، عن وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب هجوم عسكري على المرافق التشغيلية في مدينة راس لفان ومسيعيد.