ارتفاع قياسي لإصابات كورونا بالجزائر.. 1544 حالة جديدة و25 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1544 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. مسجلة ارتفاعا مقارنة بحصيلة يوم أمس، أين تم تسجيل 1505 إصابة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، الدكتور جمال فورار، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 165204 . فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 4112، بعد تسجيل 25 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 728 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 112050 شخص، حسب ذات المصدر. فيما يتواجد 36 مريضا بمصلحة العناية المركزة. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.