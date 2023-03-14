ارتفاع قياسي للعملة الأوروبية بالسكوار.. وهذه قيمة 100 أورو اليوم

يواصل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” الإرتفاع في السوق السوداء بساحة بور سعيد بالجزائر العاصمة .

وقد بلغ سعر صرف 100 أورو في السكوار اليوم الثلاثاء، مقابل 223.00 دينار جزائري ثمن الشراء، و226.00 دينار جزائري ثمن البيع.

ومن جانبه، ارتفع سعر الدولار الأمريكي هو الآخر في السوق الموازية إلى 209.00 دينار جزائري للشراء ومقابل 211.00 دينار جزائري للبيع.

أما الدولار الكندي فقد تم تداوله مقابل 151.00 دينار جزائري للشراء و 153.00 دينار جزائري للبيع في سوق الصرف السوداء.

وفي المقابل، استقرت عملة المملكة المتحدة بالسكوار عند 250.00 دينار جزائري للشراء و252.00 دينار جزائري للبيع في السكوار.

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