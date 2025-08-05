ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في بورصة الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2025 نحو 5ر4 مليار دينار. مقابل 1.35 مليار دينار في نفس الفترة من 2024. مسجلة ارتفاعا بنسبة 235 بالمائة، وفق النشرة الإعلامية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب).

ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.1مليون سهم بين شهري جانفي وجوان 2025، مقارنة بـ 655.600 سهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. أي بزيادة قدرها 8ر232 بالمائة.

وسجل شهر أفريل أعلى حجم تداول بما يفوق 944.000 سهم. في حين كان أدنى حجم في شهر فيفري بـ 120.835 سهما.

أما بخصوص أوامر البيع، فقد عرفت زيادة بنسبة 193 بالمائة، لتبلغ 19 مليون سهم، مقابل 4ر6 ملايين سهم خلال السداسي الأول من 2024. وارتفعت أوامر الشراء من جهتها بـ 246 بالمائة، لتصل إلى 9.8 ملايين سهم، مقابل 2.8مليون سهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية لبورصة الجزائر. فقد بلغت أكثر من 745.44 مليار دينار مع نهاية يونيو 2025، مقابل حوالي 520 مليار دينار في جانفي.

وسجلت البورصة خلال هذه الفترة إدراج شركتين جديدتين، هما بنك التنمية المحلية (BDL) والشركة الناشئة “مستشير” المتخصصة في مجال الاستشارات.

وتضم بورصة الجزائر حاليا ثمانية مؤسسات مدرجة: “أليانس للتأمينات”، “بيوفارم”، “الأوراسي”، “صيدال”، “القرض الشعبي الجزائري”. “بنك التنمية المحلية”، إلى جانب شركة “أ.أو.أم إنفست” المتخصصة في الاستثمارات المالية، والشركة الناشئة “مستشير”.