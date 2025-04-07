ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 53.18 بالمائة

كشف اللواء المدير العام للجمارك. اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن التجارة الخارجية للجزائر شهدت انتعاشا بنهاية سنة 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات. بنسبة 53.18بالمائة مقارنة بسنة 2021، لتبلغ 60.55 مليار دولار.

وفي المقابل، قال اللواء بعد استماعه إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطنيبلغت قيمة الواردات 40.20 مليار دولار. مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.52بالمائة مقارنة بسنة 2021.

كما عرف فائض الميزان التجاري تحسنا ملموسا، حيث ارتفع من 1.79مليار دولار في 2021 إلى 20.35مليار دولار سنة 2022.

وفي ما يتعلق بالتحصيل الجمركيأشار اللواء بخوش إلى أن مصالح الجمارك سجلت خلال 2022 إيرادات تجاوزت 1148 مليار دج, بزيادة قدرها 10.79بالمائة مقارنة بسنة 2021.

من جهتها, أفادت المديرة العامة للضرائب, آمال عبد اللطيف, أن الإيرادات الجبائية الإجمالية بلغت سنة 2022 ما يفوق 7982 مليار دج. مقابل 5024 مليار دج في 2021، أي بزيادة تقارب 59 بالمائة، منها 2450 مليار دج تمثل الجباية

العادية.

وفي سياق مكافحة الغش والتهرب الضريبي، سجلت مصالح الضرائب خلال سنة 2022 ما مجموعه 2057 قضية جزائية. بمبلغ إجمالي ناهز 524 مليار دج.تتعلق بمخالفات مرتبطة بالوعاء والتحصيل الجبائي.