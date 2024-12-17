ارتفاع قيمة حاج موسى التسويقية بـ 6 أضعاف

شهدت القيم التسويقية للاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي فينورد روتردام الهولندي، أنيس حاج موسى، ارتفاعا جنونيا، وصل إلى 6 أضعاف في ظرف بضعة أشهر.

وأعد موقع “ترانسفير ماركت” المختص في سوق انتقالات اللاعبين. تقريرا يخص اللاعبين الناشطين في الدوري الهولندي، الذين ارتفعت قيمتهم المالية في الفترة الماضية.

وتصدر القائمة حاج موسى، القائمة بعدما وصلت قيمته إلى 12 مليون أورو، وهو الذي كلف خزينة ناديه الهولندي 2 مليون أورو فقط، خلال الصائفة الماضية.

كما نوه الموقع المختص بالتطور الكبير في مسيرة لاعب “الخضر”. الذي كان ينشط قبل سنتين فقط في الدرجة الثالثة البلجيكية. بألوان أولمبيك شارلوروا، وهو الآن يتألق في رابطة أبطال أوروبا، رفقة فينورد، أمام كبار القارة العجوز.



