ارتفاع كبير في أسعار النفط

إرتفعت أسعار النفط بـ7 بالمئة أمس الجمعة عند التسوية، حيث سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4.87 دولارات، أو 7.02 بالمئة، إلى 74.23 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك، بعد أن قفزت أسعار النفط، أكثر من 13 بالمئة لتسجل مستوى مرتفعا خلال الجلسة عند 78.5 دولارا للبرميل. وهو الأعلى منذ 27 جانفي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.94 دولارات، أو 7.62 بالمئة، إلى 72.98 دولارا.

وقفز خلال الجلسة أكثر من 14 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 21 جانفي عند 77.62 دولارا.

وتعد مكاسب الجمعة أكبر تحركات يومية لكلا الخامين منذ عام 2022.