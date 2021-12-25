ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالجزائر.. هذه آخر حصيلة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 217813 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6230، بعد تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 190 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 148789. فيما يتواجد 36 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الجمعة 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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كورونا.. “أرقام قياسية” في بجاية العاصمة وبومرداس

تشهد العديد من الولايات في الوطن خلال الآونة الآخيرة، ارتفاعا قياسيا من حيث عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن ولاية بجاية سجلت أكبر الحالات “63 إصابة مؤكدة” خلال الفترة المذكورة آنفا.

ومن جهتها، تشهد ولاية الجزائر العاصمة ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت خلال نفس الفترة 52 إصابة جديدة.

وفي المقابل، أحصت ولاية بومرداس هي الأخرى رقما قياسيا تمثل في 32 إصابة جديدة بكورونا.

كما شهدت ولايات الغرب الجزائري ارتفاعا في إصابات كورونا حيث سجلت وهران 28 إصابة جديدة، مستغانم 15 إصابة، وعين تموشنت بـ 11 حالة جديدة.